Energia | Cancelleri “Da Terna e Governo impegno per potenziare la rete

"È importante stare al fianco dei player coinvolti nella mobilità sostenibile, ma lo Stato deve occuparsi di un compito fondamentale: potenziare l'infrastruttura elettrica". Lo dice il sottosegretario alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Giancarlo Cancelleri, a margine dell'undicesima edizione di No Smog Mobility, a Palermo.

