Dove vedere la partita tra Lazio e Inter in TV e streaming

Tutto pronto per Lazio – Inter, partita valida per la 8 giornata di Serie A 2021-2022. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming su DAZN in esclusiva.

Dove vedere Lazio Inter

La gara Lazio Inter del giorno 16 ottobre sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d'inizio dell'incontro è fissato per le ore 18:00. Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi

Dove vedere Lazio Inter in TV

L'app DAZN è supportata da Android TV, Apple TV e sulle Smart TV Sony, Samsung, LG, Panasonic e Hisense. A questi dispositivi si aggiungono anche TIM Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV ...

