Covid-19 | l’OMS dà il via ad una nuova indagine per scoprirne l’origine

Leggi su ck12

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è pronta ad effettuare unasuldel nuovo coronavirus Sars-CoV-2, rilevato per la prima volta in Cina, a Wuhan, nella provincia di Hubei. Le precedenti indagini non aveva condotto ai risultati aspettati. (Photo by Morris MacMatzen/Getty Images)Unapossibilità di fare luce suldel nuovo coronavirus, quando il primo caso, registrato ufficialmente il 31 dicembre 2019, avrebbe ridefinito gli anni a seguire. Adesso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che farà una, condotta da 26 ricercatori, per risalire aldel virus. La missione è stata rinominata “Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens” (SAGO) e tutti gli ...