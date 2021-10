Cementir Holding conclude il programma di acquisto di azioni proprie

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha comunicato che in data 12 ottobre è giunto a termine ildididisposto in attuazione della delibera assembleare del 2 luglio 2020. In base al, tra il 15 ottobre 2020 ed il 12 ottobre 2021 (estremi inclusi), sono state acquistate sul Mercato Telematico Azionario complessivamente 3.600.000, pari a circa il 2,2624% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 8,1432 euro per azione e per un controvalore complessivo di 29.315.389 euro. Non sono detenutedella Società da parte di società da essa controllate. Intanto, sul listino milanese,spicca il volo e si attesta a ...

