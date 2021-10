Caso Ziliani, spunta la pista satanica: segni di rituali in un casolare (Di giovedì 14 ottobre 2021) non molto lontano dal luogo del ritrovamento del corpo della vittima Si continua ad indagare sulla morte di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù, per la cui morte sono accusati le due figlie, Silvia e Paola Zani, e il fidanzato di una delle due Mirto Milani. Questa mattina a “Mattino Cinque” si è parlato di una possibile pista satanica e quindi l’omicidio riconducibile ad una setta satanica. L’ipotesi sarebbe avvalorata dall’indiscrezione secondo cui Mirto era solito partecipare a messe nere all’interno di un Casolare abbandonato. Questo Casolare, che viene chiamata la casa delle croci, non è molto lontano, circa 300 metri, dal luogo del ritrovamento del corpo di Laura Ziliani. In diretta da Temù dalla palazzina abbandonata: il corpo di Laura ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) non molto lontano dal luogo del ritrovamento del corpo della vittima Si continua ad indagare sulla morte di Laura, l’ex vigilessa di Temù, per la cui morte sono accusati le due figlie, Silvia e Paola Zani, e il fidanzato di una delle due Mirto Milani. Questa mattina a “Mattino Cinque” si è parlato di una possibilee quindi l’omicidio riconducibile ad una setta. L’ipotesi sarebbe avvalorata dall’indiscrezione secondo cui Mirto era solito partecipare a messe nere all’interno di unlare abbandonato. Questolare, che viene chiamata la casa delle croci, non è molto lontano, circa 300 metri, dal luogo del ritrovamento del corpo di Laura. In diretta da Temù dalla palazzina abbandonata: il corpo di Laura ...

