Cantieri stradali e stop smartworking, viabilità in tilt a Roma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Venerdì 15 ottobre, green pass obbligatorio nel settore pubblico e privato, fine dello smart working e Roma tornerà nel caos. Circa 300mila dipendenti torneranno negli uffici pubblici e questo potrebbe mettere ancor più a rischio il traffico cittadino, tra assembramenti sui mezzi pubblici ad acuire i disagi che pendolari, studenti e turisti hanno già vissuto in queste settimane. A complicare le cose anche i Cantieri di lavori stradali che imbottigliano la circolazione. Nel quadrane nord divieto di transito per i veicoli pesanti su largo Somalia le linee bus 63, 92, 135, 235, 351 e n92 deviare. Per il resto dei veicoli, la circolazione avviene a senso unico sulla direttrice da piazza Gondar a via Salaria. Lavori stradali anche in via Panama. Nel quadrante est per lavori in via delle Case Rosse altezza viale del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) Venerdì 15 ottobre, green pass obbligatorio nel settore pubblico e privato, fine dello smart working etornerà nel caos. Circa 300mila dipendenti torneranno negli uffici pubblici e questo potrebbe mettere ancor più a rischio il traffico cittadino, tra assembramenti sui mezzi pubblici ad acuire i disagi che pendolari, studenti e turisti hanno già vissuto in queste settimane. A complicare le cose anche idi lavoriche imbottigliano la circolazione. Nel quadrane nord divieto di transito per i veicoli pesanti su largo Somalia le linee bus 63, 92, 135, 235, 351 e n92 deviare. Per il resto dei veicoli, la circolazione avviene a senso unico sulla direttrice da piazza Gondar a via Salaria. Lavorianche in via Panama. Nel quadrante est per lavori in via delle Case Rosse altezza viale del ...

Advertising

italiaserait : Cantieri stradali e stop smartworking, viabilità in tilt a Roma - roman_drei : @Crudeli45198835 Nei cantieri edili e stradali sono tutti o quasi stranieri... africani pochi. - smarag_dine : Ho perso il conto di tutti i cantieri stradali nel raggio di 3 km da casa ?? Tra traffico e vicissitudini lavorative… - Nazione_Umbria : Cantieri stradali a raffica in tutto l’Altotevere - comunebologna : ?? Lavori in corso in città: tutti i cantieri stradali in programma a #Bologna ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cantieri stradali Clone di Cantieri in città. Interventi programmati, viabilità alternativa e lavori in corso dal 9 al 15 ottobre In via Emilia, per la realizzazione della galleria per lo scolmatore sul torrente Bisagno, fino al 3 novembre sono prorogati i provvedimenti viari per le occupazioni stradali necessarie alla ...

Le strade da riasfaltare in otto tappe In particolare, saranno effettuate le asfaltature delle sedi stradali di via Fonda, via Cavallotti, ... Dal 26 Ottobre i cantieri approdano a via Gramsci e il primo tratto di via De Amicis: in via ...

Cantieri stradali, regalo d’addio sgradito. Al prossimo sindaco il compito di accelerare Corriere della Sera Cantieri stradali e stop smartworking, viabilità in tilt a Roma Venerdì 15 ottobre, green pass obbligatorio nel settore pubblico e privato, fine dello smart working e Roma tornerà nel caos. Circa 300mila dipendenti torneranno negli uffici pubblici e questo potreb ...

Task force italo-francese per viabilità sulla Statale 20 Una task force politica tra i sindaci italiani e francesi della val Roya è stata creata stamani in Comune a Ventimiglia per trovare una soluzione al disagio dei trasporti e in particolare, alla presen ...

In via Emilia, per la realizzazione della galleria per lo scolmatore sul torrente Bisagno, fino al 3 novembre sono prorogati i provvedimenti viari per le occupazioninecessarie alla ...In particolare, saranno effettuate le asfaltature delle sedidi via Fonda, via Cavallotti, ... Dal 26 Ottobre iapprodano a via Gramsci e il primo tratto di via De Amicis: in via ...Venerdì 15 ottobre, green pass obbligatorio nel settore pubblico e privato, fine dello smart working e Roma tornerà nel caos. Circa 300mila dipendenti torneranno negli uffici pubblici e questo potreb ...Una task force politica tra i sindaci italiani e francesi della val Roya è stata creata stamani in Comune a Ventimiglia per trovare una soluzione al disagio dei trasporti e in particolare, alla presen ...