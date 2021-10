Calciomercato Juventus | Chiesa | in un anno valore raddoppiato

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ogni percorso segue delle tappe. Ogni storia ha le sue date, i suoi prima e dopo. Per Federicoc’è una data precisa, fissata alla parete con un punteruolo: 17 ottobre 2020. Il giorno del debutto con la maglia della. Stessa data che quest’lo vedrà affrontare la Roma. Unin bianconero, un’estate da eroe azzurro e tutto il Vecchio Continente pronto a fare follie per l’ex Fiorentina.Federico, centrocampista dellaSecondo Wallabies e Cies, società esperte di valutazioni calcistiche, Federicooggi vale 100 milioni di euro. Unrispetto alla cifra versata dai bianconeri nelle casse Viola. 10 milioni subito più 40 ...

Commenta per primo Denis Zakaria aspetta il Barcellona e rifiuta la Roma. Secondo Sport, lo svizzero seguito dalla Roma e dalla, avrebbe rifiutato un'offerta già arrivata dai giallorossi. Secondo i media spagnoli il classe '96 del Gladbach sarebbe in attesa di capire la fattibilità di un accordo con il Barcellona dopo ...Per questo motivo potrebbe avere una chance dal primo minuto Daniele Baselli, che finora ha giocato solamente alcuni spezzoni di partita contro Venezia e. Il numero 8 potrebbe essere ...Tchouameni è il sogno di mercato della Juventus per il centrocampo: Weston Mckennie potrebbe sbloccare l'affare con il Monaco ...Juve-Roma è alle porte ed una vecchia frase di Nicolò Zaniolo contro il suo attuale allenatore, José Mourinho, scatena la polemica. Si scalda l’aria a Roma in vista del big match contro la Juventus in ...