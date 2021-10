Benzema: «Sogno il Pallone d’oro da quando sono piccolo. Su Mbappé al Real…» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Karim Benzema ha parlato ai microfoni di Deported RTVE del Sogno di giocare con Mbappé e del Pallone d’oro Karim Benzema ha parlato ai microfoni di Deported RTVE del Sogno di giocare con Mbappé e di conquistare il Pallone d’oro. NATIONS LEAGUE – «Il titolo ha significato molte cose per me, è il primo trofeo con la mia nazionale, molto orgoglioso del mio lavoro dopo cinque o sei anni senza giocare per il mio paese, sono molto felice, molto orgoglioso del mio lavoro e mi fa venire voglia di lavora di più e porta un altro titolo». Pallone d’oro – «Penso che sia un trofeo che tutti i giocatori un giorno vogliono, ce l’hanno tutti in testa, per me è un trofeo a cui penso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Karimha parlato ai microfoni di Deported RTVE deldi giocare cone delKarimha parlato ai microfoni di Deported RTVE deldi giocare cone di conquistare il. NATIONS LEAGUE – «Il titolo ha significato molte cose per me, è il primo trofeo con la mia nazionale, molto orgoglioso del mio lavoro dopo cinque o sei anni senza giocare per il mio paese,molto felice, molto orgoglioso del mio lavoro e mi fa venire voglia di lavora di più e porta un altro titolo».– «Penso che sia un trofeo che tutti i giocatori un giorno vogliono, ce l’hanno tutti in testa, per me è un trofeo a cui penso ...

