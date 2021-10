Ballando con le stelle, Morgan finalmente confessa “Credo che Milly sia …” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ballando con le stelle, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci finalmente sta per arrivare e l’attesa sembra essere finita. Ufficialmente il programma prenderà il via sabato 16 ottobre e pare che ci sia grande attesa per l’inizio di questa nuova edizione del programma tanto amato di Rai 1. Nelle scorse settimane sono stati svelati i nomi dei partecipanti e dunque degli aspiranti ballerini. Sembra che a non passare inosservato sia stato il nome di Marco Castoldi in arte Morgan. Pare che l’artista dopo essere stato corteggiato per tanto tempo dalla stessa Milly Carlucci, alla fine si sia convinto. Soltanto in queste ore però sembra che Morgan abbia parlato ed abbia anche confessato il motivo per cui ha deciso di partecipare a ... Leggi su cityroma (Di giovedì 14 ottobre 2021)con le, ovvero il programma condotto daCarluccista per arrivare e l’attesa sembra essere finita. Ufficialmente il programma prenderà il via sabato 16 ottobre e pare che ci sia grande attesa per l’inizio di questa nuova edizione del programma tanto amato di Rai 1. Nelle scorse settimane sono stati svelati i nomi dei partecipanti e dunque degli aspiranti ballerini. Sembra che a non passare inosservato sia stato il nome di Marco Castoldi in arte. Pare che l’artista dopo essere stato corteggiato per tanto tempo dalla stessaCarlucci, alla fine si sia convinto. Soltanto in queste ore però sembra cheabbia parlato ed abbia ancheto il motivo per cui ha deciso di partecipare a ...

