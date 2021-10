Atp Finals 2021, inizia il conto alla rovescia: la Mole si illumina a un mese dal via (Di giovedì 14 ottobre 2021) inizia il conto alla rovescia per le Atp Finals 2021 che si disputeranno a Torino dal 14 al 21 novembre. Manca un mese esatto al via dell’evento di fine anno con i migliori otto tennisti – al netto delle rinunce – e la Mole Antonelliana, il simbolo della città sabauda, si illumina per l’evento. In particolare, sarà proiettata la scritta -30 per ricordare a tutti i cittadini quanto manca all’inizio del Masters ospitato dal Bel Paese. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021)ilper le Atpche si disputeranno a Torino dal 14 al 21 novembre. Manca unesatto al via dell’evento di fine anno con i migliori otto tennisti – al netto delle rinunce – e laAntonelliana, il simbolo della città sabauda, siper l’evento. In particolare, sarà proiettata la scritta -30 per ricordare a tutti i cittadini quanto manca all’inizio del Masters ospitato dal Bel Paese. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #AtpFinals, inizia il conto alla rovescia: #Torino si illumina a un mese dal via - livetennisit : Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: la situazione aggiornata. Rune insegue Cerundolo e Nakashima - Ansa_Piemonte : Tennis: Nitto Atp Finals, trofeo in tour tra Torino e Milano. Tappa anche ad Asti prima del ritorno nel capoluogo p… - GaudericoPrimo : L’Italia spera che Sinner vada alle ATP Finals, di certo è traguardo unico. Ma continuo a pensare che sarebbe un br… - ematr_86 : ATP Finals tutte in diretta tra RaiSport e Rai2... RaiSport ha l'esclusiva delle Finals di Torino #SkySport sempre più giù #SKY -