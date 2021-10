Amnioressi e amniotomia | la rottura spontanea o artificiale delle membrane

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Laacque è uno degli eventi che indicano alla donna che è giunto il momento di recarsi in ospedale per partorire. Dal punto di vista medico prende il nome anche di, ovvero la lacerazioneche circonda e protegge l’embrione e il feto durante la gravidanza. Per questo si parla di, ovvero la condizione che causa la fuoriuscita di liquido amniotico (modesta o abbondante) dalla vagina. L’è un evento fondamentale per l’esito del parto e della gravidanza e in alcuni casi, come vedremo, viene provocata in maniera. Una pratica discussa per le sue controindicazioni, ma che risulta utile in alcune specifiche condizioni. Cos’è ...