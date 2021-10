Amici 21, concorrente cacciato: la rabbia di una delle insegnanti (VIDEO) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un allievo di Amici 21 è stato cacciato dalla scuola per motivi disciplinari. La professoressa ha mostrato tutto il suo disappunto in puntata. Amici 21 (Google Images)Dopo che domenica scorsa il talent show non è andato in onda per via della partita della nazionale italiana di calcio, Amici 21 torna puntale il prossimo weekend, come sempre alle ore 14 su Canale 5. Il programma è uno dei più consolidati e più visti della televisione italiana. Sopraggiunta alla ventunesima edizione, lo show si è imposto sul piccolo schermo, conquistando almeno tre generazioni. Ogni anno, infatti, la trasmissione riesce ad attirare su di sé grande attenzione. Questo anche grazie all’affetto che le persone hanno verso Maria De Filippi e alla sua capacità di rinnovare uno spettacolo ogni volta. Amici 21, ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un allievo di21 è statodalla scuola per motivi disciplinari. La professoressa ha mostrato tutto il suo disappunto in puntata.21 (Google Images)Dopo che domenica scorsa il talent show non è andato in onda per via della partita della nazionale italiana di calcio,21 torna puntale il prossimo weekend, come sempre alle ore 14 su Canale 5. Il programma è uno dei più consolidati e più visti della televisione italiana. Sopraggiunta alla ventunesima edizione, lo show si è imposto sul piccolo schermo, conquistando almeno tre generazioni. Ogni anno, infatti, la trasmissione riesce ad attirare su di sé grande attenzione. Questo anche grazie all’affetto che le persone hanno verso Maria De Filippi e alla sua capacità di rinnovare uno spettacolo ogni volta.21, ...

Advertising

reidlibero : RT @CPaiardi: comunque raga ok arianna ok flaza ... ma non dimentichiamo chi è stato e chi è il concorrente più odiato di tutte le edizioni… - 012Cla : RT @CPaiardi: comunque raga ok arianna ok flaza ... ma non dimentichiamo chi è stato e chi è il concorrente più odiato di tutte le edizioni… - hemmselss : RT @CPaiardi: comunque raga ok arianna ok flaza ... ma non dimentichiamo chi è stato e chi è il concorrente più odiato di tutte le edizioni… - Lady_Brunette02 : RT @CPaiardi: comunque raga ok arianna ok flaza ... ma non dimentichiamo chi è stato e chi è il concorrente più odiato di tutte le edizioni… - hudsonftpayne : RT @CPaiardi: comunque raga ok arianna ok flaza ... ma non dimentichiamo chi è stato e chi è il concorrente più odiato di tutte le edizioni… -