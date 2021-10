Addio Roma, occhi in casa Inter: da Mourinho già a gennaio (Di giovedì 14 ottobre 2021) In ottica calciomercato, Inter e Roma possono tornare a discutere di un colpo per i giallorossi: ci pensa Mourinho Un inizio di stagione che vede la Roma di Josè Mourinho… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) In ottica calciomercato,possono tornare a discutere di un colpo per i giallorossi: ci pensaUn inizio di stagione che vede ladi Josè… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Tg3web : Addio Alitalia, da Cagliari a Roma l'ultimo volo di quella che è stata per settantaquattro anni la compagnia di ban… - Agenzia_Ansa : Angela Merkel saluta l'Italia, a Roma vede il Papa e Draghi. Visita d'addio della cancelliera: 'Dal premier passi i… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Addio Alitalia, da Cagliari a Roma l'ultimo volo di quella che è stata per settantaquattro anni la compagnia di bandiera. Da do… - ereike05 : RT @Tg3web: Addio Alitalia, da Cagliari a Roma l'ultimo volo di quella che è stata per settantaquattro anni la compagnia di bandiera. Da do… - francescoburra3 : RT @Tg3web: Addio Alitalia, da Cagliari a Roma l'ultimo volo di quella che è stata per settantaquattro anni la compagnia di bandiera. Da do… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Roma Ibanez, possibile futuro in Nazionale: ecco perché è possibile Il difensore della Roma è sempre più leader, ma manca ancora la convocazione in Nazionale . Al ... visto l'imminente addio di Giorgio Chiellini dopo il prossimo Mondiale . La procedura per ...

Milan, conferma dalla Spagna: sfida alla Roma per l'attaccante Le parti - stando ai rumors riportati sui quotidiani - non sarebbero, poi, così vicine e le voci di un possibile addio di Insigne sta prendendo sempre più piede. E' evidente che alla fine la ...

Addio Roma, occhi in casa Inter: da Mourinho già a gennaio Calciomercatonews.com Addio Roma, occhi in casa Inter: da Mourinho già a gennaio In ottica calciomercato, Inter e Roma possono tornare a discutere di un colpo per i giallorossi: ci pensa Mourinho.

Juventus: Allegri vuole un altro bomber, Morata verso l'addio Mauro Icardi è un profilo più esperto ma altrettanto suggestivo: l’ex capitano dell’Inter è uno degli obiettivi storici della Juventus, e difficilmente resterà al Paris Saint Germain anche nella pross ...

Il difensore dellaè sempre più leader, ma manca ancora la convocazione in Nazionale . Al ... visto l'imminentedi Giorgio Chiellini dopo il prossimo Mondiale . La procedura per ...Le parti - stando ai rumors riportati sui quotidiani - non sarebbero, poi, così vicine e le voci di un possibiledi Insigne sta prendendo sempre più piede. E' evidente che alla fine la ...In ottica calciomercato, Inter e Roma possono tornare a discutere di un colpo per i giallorossi: ci pensa Mourinho.Mauro Icardi è un profilo più esperto ma altrettanto suggestivo: l’ex capitano dell’Inter è uno degli obiettivi storici della Juventus, e difficilmente resterà al Paris Saint Germain anche nella pross ...