VIDEO Giro del Veneto 2021: highlights e sintesi. Matteo Trentin beffato ancora, vince Xandro Meurisse (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una giornata importante per il ciclismo italiano visto che quest’oggi si è celebrato il ritorno di una corsa di rilievo nel calendario nazionale. Il riferimento è al Giro del Veneto, una gara voluta fortemente da tanti primattori del pedale del passato tra cui Filippo Pozzato, che si impose in questa prova nel 2009. Un albo d’oro prestigioso che ha visto grandi firme cimentarsi e prevalere: Gilberto Simoni, Danilo Di Luca e Davide Rebellin per fare dei nomi, ricordando l’ultimo sigillo di Oscar Gatto nel 2012, anno dell’ultima edizione. La corsa odierna, partita da Cittadella e giunta a Padova dopo 168 chilometri, ha toccato alcune delle località più importanti della zona come Piazzola sul Brenta e Vicenza. I primi 50 chilometri sono stati all’insegna della pianura pianeggianti. Arrivati alla città di Vicenza, i corridori hanno dovuto affrontare la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una giornata importante per il ciclismo italiano visto che quest’oggi si è celebrato il ritorno di una corsa di rilievo nel calendario nazionale. Il riferimento è aldel, una gara voluta fortemente da tanti primattori del pedale del passato tra cui Filippo Pozzato, che si impose in questa prova nel 2009. Un albo d’oro prestigioso che ha visto grandi firme cimentarsi e prevalere: Gilberto Simoni, Danilo Di Luca e Davide Rebellin per fare dei nomi, ricordando l’ultimo sigillo di Oscar Gatto nel 2012, anno dell’ultima edizione. La corsa odierna, partita da Cittadella e giunta a Padova dopo 168 chilometri, ha toccato alcune delle località più importanti della zona come Piazzola sul Brenta e Vicenza. I primi 50 chilometri sono stati all’insegna della pianura pianeggianti. Arrivati alla città di Vicenza, i corridori hanno dovuto affrontare la ...

