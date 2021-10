Vasco: "Meloni e Salvini creano odio per avere consensi" - Sui no vax: "Non puoi convincerli, io credo nella scienza" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) 'I toni di Meloni e Salvini sono toni divisivi che creano solo odio per avere dei consensi'. Vasco Rossi non le manda a dire nel corso della presentazione del nuovo album 'Siamo qui'. Non si sottrae ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 ottobre 2021) 'I toni disono toni divisivi chesoloperdei'.Rossi non le manda a dire nel corso della presentazione del nuovo album 'Siamo qui'. Non si sottrae ...

Advertising

Corriere : Vasco Rossi: «Meloni e Salvini fomentano l’odio per raccogliere consensi» - HuffPostItalia : Vasco Rossi: 'Da Salvini e Meloni toni divisivi che creano solo odio' - Agenzia_Ansa : Vasco Rossi presenta il suo nuovo album 'Siamo qui', in uscita il prossimo 12 novembre. 'I toni di Meloni e Salvini… - nino_longobardi : RT @Corriere: Vasco Rossi: «Meloni e Salvini fomentano l’odio per raccogliere consensi» - diego_mancino : RT @Corriere: Vasco Rossi: «Meloni e Salvini fomentano l’odio per raccogliere consensi» -