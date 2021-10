Un tecnico di Serie A si gioca la panchina nel prossimo turno: con una sconfitta verrebbe esonerato! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In Serie A c’è una panchina che traballa più di altre. Si tratta di quella di Davide Ballardini il quale nel prossimo turno di Serie A necessita assolutamente di una vittoria. In caso di sconfitta si profila un esonero per lui. Ballardini, Genoa, Liverani Il nome per l’eventuale sostituzione In caso di esonero di Davide Ballardini, il nome più gettonato per sostituirlo sarebbe quello di Fabio Liverani. Il tecnico ex Lecce e Parma si rimetterebbe volentieri in gioco nella massima Serie italiana. LEGGI ANCHE: Genoa, difensore fermo ai box: ecco l’esito degli esami LEGGI ANCHE: Genoa, gli infortuni decimano la rosa: quattro top rimarranno fuori ai box L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) InA c’è unache traballa più di altre. Si tratta di quella di Davide Ballardini il quale neldiA necessita assolutamente di una vittoria. In caso disi profila un esonero per lui. Ballardini, Genoa, Liverani Il nome per l’eventuale sostituzione In caso di esonero di Davide Ballardini, il nome più gettonato per sostituirlo sarebbe quello di Fabio Liverani. Ilex Lecce e Parma si rimetterebbe volentieri in gioco nella massimaitaliana. LEGGI ANCHE: Genoa, difensore fermo ai box: ecco l’esito degli esami LEGGI ANCHE: Genoa, gli infortuni decimano la rosa: quattro top rimarranno fuori ai box L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

