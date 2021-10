Stretta sulle manifestazioni No Pass | ma scoppia la rivolta dei porti

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Green, sono giorni di tensione anche a livello politico e istituzionale dopo l’assalto squadrista di militanti di Forza Nuova alla sede nazionale della Cgil a Roma il 9 ottobre. Al Viminale, oggi 13 ottobre, riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese. Al tavolo anche i vertici di intelligence e forze di polizia. Green, fra 48 ore l’obbligo sul lavoro L’obiettivo è varare un giro di vite sullaaffinché non degenerino come avvenuto sabato scorso nella capitale. Il clima sociale in Italia sta peggiorando di ora in ora a causa dell’obbligo di Greenper tutti i lavoratori che entrerà in vigore fra due giorni venerdì 15 ottobre. Le forze dell’ordine accresceranno il monitoraggio online...