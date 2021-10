Serie A su Sky: chiesta ad AGCM la sublicenza delle partite di DAZN (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La scorsa giornata, martedì 12 ottobre, era stata lanciata un’indiscrezione da ‘Il Sole 24 Ore’, ma adesso la notizia è stata confermata dal ‘Messaggero’, dove all’interno della lettera inviata all’AGCM, Sky avrebbe chiesto un intervento circa i diritti della Serie A che sono stati assegnati a DAZN in esclusiva. Tra le diverse proposte inoltrate dalla piattaforma di Comcast alla Lega, vi è anche quella relativa ad una partnership con il broadcaster come principale rivale, attraverso una sublicenza degli incontri. A tal proposito, l’accordo potrebbe anche riguardare quello del triennio 2018-2021, ovvero il periodo in cui Sky ha trasmesso sul satellite anche le partite della piattaforma britannica. Intanto, DAZN sarebbe pronta per un’audizione nel corso della prossima assemblea di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La scorsa giornata, martedì 12 ottobre, era stata lanciata un’indiscrezione da ‘Il Sole 24 Ore’, ma adesso la notizia è stata confermata dal ‘Messaggero’, dove all’interno della lettera inviata all’, Sky avrebbe chiesto un intervento circa i diritti dellaA che sono stati assegnati ain esclusiva. Tra le diverse proposte inoltrate dalla piattaforma di Comcast alla Lega, vi è anche quella relativa ad una partnership con il broadcaster come principale rivale, attraverso unadegli incontri. A tal proposito, l’accordo potrebbe anche riguardare quello del triennio 2018-2021, ovvero il periodo in cui Sky ha trasmesso sul satellite anche ledella piattaforma britannica. Intanto,sarebbe pronta per un’audizione nel corso della prossima assemblea di ...

