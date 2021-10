"Quando sono iniziate la abbuffate notturne, il mio inferno": Giovanni Ciacci racconta il dramma della bulimia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un demone che lo tormenta da una vita intera: la bulimia. E a parlare del suo demone, a 50 anni, è Giovanni Ciacci, opinionista e storico di costume, che intervistato da Chi di Alfonso Signorini ha raccontato quanto questa battaglia col disturbo alimentare sia difficile, tosta, infida. "Ho chiesto aiuto e ora ho perso 25 chili in cinque mesi. Con il mio diabete rischiavo la morte da un momento all'altro", ha spiegato. E ancora, Ciacci aggiunge: "C'è chi lo chiama cancro dell'anima, chi mostro. Io ho smesso di dare un nome a tutto: la più grande fortuna è riconoscere il nemico". Dunque, rivela: "Ho negato per una vita intera, soprattutto a me stesso, il disagio che stavo attraversando". I primi episodi di bulimia risalgono a Quando aveva 20 anni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un demone che lo tormenta da una vita intera: la. E a parlare del suo demone, a 50 anni, è, opinionista e storico di costume, che intervistato da Chi di Alfonso Signorini hato quanto questa battaglia col disturbo alimentare sia difficile, tosta, infida. "Ho chiesto aiuto e ora ho perso 25 chili in cinque mesi. Con il mio diabete rischiavo la morte da un momento all'altro", ha spiegato. E ancora,aggiunge: "C'è chi lo chiama cancro dell'anima, chi mostro. Io ho smesso di dare un nome a tutto: la più grande fortuna è riconoscere il nemico". Dunque, rivela: "Ho negato per una vita intera, soprattutto a me stesso, il disagio che stavo attraversando". I primi episodi dirisalgono aaveva 20 anni, ...

