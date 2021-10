Pensioni | in agguato un’altra batosta | si esce prima ma con la sola quota contributiva

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si torna a parlare di. L’ipotesi di anticipare, a chi vuole andare in pensione, solo lalasciando la parte retributiva al compimento dei 67 anni è “pienamente sostenibile” perché non comporta nel medio periodo sostanzialmente nessun aggravio sulle Casse dello Stato. È il presidente Inps, Pasquale Tridico, davanti alla Commissione Lavoro della Camera, a difendere così la sua proposta di pensionamento in alternativa a41 dei sindacati e di100 in scadenza., la proposta Inps «Flessibilità e sostenibilità finanziaria» sono le doti della proposta che non disegna una “gabbia” rigida entro cui contenere i futuri pensionati ma lascia al lavoratore l’opportunità della scelta con costi che nel medio periodo, dice ancora, sono sostanzialmente ...