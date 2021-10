Pedofilia, il Vaticano ha l’immunità: non può essere processato. La decisione della Corte Europea dei Diritti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Vaticano gode di immunità e quindi non può essere citato in giudizio. È questa la decisione della Corte Europea dei Diritti di Strasburgo espressa in una sentenza in merito a 24 accuse di Pedofilia commessi da preti cattolici. I giudici di Strasburgo hanno rigettato la richiesta dei querelanti che si erano rivolti al tribunale europeo dopo essere stati respinti da quelli belgi. La decisione fa discutere, soprattutto a margine dell’esito dell’inchiesta autonoma avviata in Francia che ha portato alla scoperta di 216mila casi di Pedofilia negli ultimi 70 anni. l’immunità del Vaticano nei casi di Pedofilia È la prima volta che la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilgode di immunità e quindi non puòcitato in giudizio. È questa ladeidi Strasburgo espressa in una sentenza in merito a 24 accuse dicommessi da preti cattolici. I giudici di Strasburgo hanno rigettato la richiesta dei querelanti che si erano rivolti al tribunale europeo dopostati respinti da quelli belgi. Lafa discutere, soprattutto a margine dell’esito dell’inchiesta autonoma avviata in Francia che ha portato alla scoperta di 216mila casi dinegli ultimi 70 anni.delnei casi diÈ la prima volta che la ...

