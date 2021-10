Papa Luciani sarà beato | riconosciuto un suo miracolo | la guarigione di una bimba

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)Giovanni Paolo IFrancesco ha infatti autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante ilattribuito all'intercessione del ...

Advertising

Avvenire_Nei : Sugli altari. Papa Luciani sarà presto beato - vaticannews_it : #13ottobre #PapaFrancesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sulla guari… - fattoquotidiano : Papa Luciani sarà beato, è arrivato l’ok di Francesco: nel 2013 il miracolo con cui guarì una bambina affetta da en… - UBrignone : RT @GiovanniToti: Giovanni Paolo I sarà beato. Papa Francesco gli ha riconosciuto il miracolo della guarigione di una bambina argentina di… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: PAPA LUCIANI SARÀ BEATO La Chiesa riconosce una guarigione miracolosa -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Luciani

Un anno conLucia ni edito dalle Paoline). Con lui visi tiamo Canale d'Agordo, meta di pel legrini che qui vengono a vedere il museo a lui dedicato, il Musal: Mu seo Albino; la casa dove ...L'iniziativa di invocareera stata presa dal parroco della parrocchia a cui apparteneva l'ospedale - riferisce Vatican News - , al quale era molto devoto. Il Pontefice veneto è dunque ...Già proclamati santi i 'pastori' veneti Pio X e Giovanni XXIII, ora l'avvio dell'iter per Giovanni Paolo I. Zaia: "Ha portato a San Pietro la semplicità della nostra gente" ...Papa Giovanni Paolo I sarà beato. Papa Francesco ha infatti autorizzato la Congregazione per le Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo ...