No Green pass, al Viminale la riunione del Comitato di sicurezza: pronta la stretta sulle piazze (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo gli scontri, gli arresti e le polemiche per i disordini in occasione delle manifestazioni di piazza contro il Green pass, e mentre i servizi segreti lanciano l’allarme sul rischio di nuove proteste, si è riunito nella mattina di oggi 13 ottobre il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La riunione al Viminale è presieduta dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Insieme a lei, i vertici di intelligence e forze di polizia, con il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, il prefetto e il questore di Roma. Il tema dell’ordine pubblico viene analizzato anche alla luce del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20, in programma nella Capitale per il 30 e 31 ottobre, e delle manifestazioni di protesta inerenti alle tensioni in atto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo gli scontri, gli arresti e le polemiche per i disordini in occasione delle manifestazioni di piazza contro il, e mentre i servizi segreti lanciano l’allarme sul rischio di nuove proteste, si è riunito nella mattina di oggi 13 ottobre ilnazionale per l’ordine e lapubblica. Laalè presieduta dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Insieme a lei, i vertici di intelligence e forze di polizia, con il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, il prefetto e il questore di Roma. Il tema dell’ordine pubblico viene analizzato anche alla luce del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20, in programma nella Capitale per il 30 e 31 ottobre, e delle manifestazioni di protesta inerenti alle tensioni in atto ...

