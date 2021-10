Napoli, operazione antiterrorismo: 7 arresti per contraffazione di documenti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) operazione antiterrorismo a Napoli, dove la Guardia di Finanza ha arrestato 7 pakistani per ricettazione e contraffazione di documenti. L’operazione dei baschi verdi (via Guardia di Finanza di Napoli)Questa mattina il Gip del Tribunale di Napoli ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per sette persone di nazionalità pakistana. Infatti gli imputati sono gravemente indiziati di possesso e fabbricazione di documenti falsi e ricettazione. Inoltre a condurre l’operazione ci hanno pensato il nucleo di polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli Sezione ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 13 ottobre 2021), dove la Guardia di Finanza ha arrestato 7 pakistani per ricettazione edi. L’dei baschi verdi (via Guardia di Finanza di)Questa mattina il Gip del Tribunale diha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per sette persone di nazionalità pakistana. Infatti gli imputati sono gravemente indiziati di possesso e fabbricazione difalsi e ricettazione. Inoltre a condurre l’ci hanno pensato il nucleo di polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di, su delega e con il coordinamento della Procura della Repubblica diSezione ...

puntomagazine : Nel mirino abitazioni di persone sottoposte a misure detentive ed anche scooter e auto all’apparenza abbandonati ma… - temafootball24 : #Napoli: è partita l’operazione Scudetto ?? Diverse operazioni in entrata ?? @DavideDeMasi2 #SerieA #Transfers… - fattidinapoli : Napoli: Operazione Alto Impatto in corso al Rione Traiano - - fattidinapoli : NAPOLI: OPERAZIONE ALTO IMPATTO IN CORSO AL RIONE TRAIANO - anteprima24 : ** #Criminalità, operazione di controllo dei carabinieri nel Rione Traiano ** -