Milano, Galli e l'inchiesta sul concorso truccato. L'intercettazione: "Abbiamo fatto le operazioni che dovevano essere fatte" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'infettivologo ed ex primario all'ospedale Sacco Massimo Galli, coinvolto nell'inchiesta milanese sui concorsi truccati all'università Statale, nei giorni scorsi aveva spiegato ai giornali: "Non ho mai truccato quel concorso". Dopodiché ieri ha evitato di farsi interrogare dai magistrati. Eppure a leggere le intercettazioni contenute negli atti d'indagine il quadro sembra diverso. Sul piatto c'è il ruolo di professore associato presso il dipartimento diretto dallo stesso Galli andato ad Agostino Riva, mentre il secondo candidato (più titolato), il primario all'ospedale Niguarda Massimo Puoti si è ritirato. Scrivono gli inquirenti: "I rapporti personali tra Galli e Riva possedevano un'intensità tale da far sorgere il sospetto che il candidato Riva venisse giudicato non in base ai ...

