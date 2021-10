Michelle Hunziker, la confessione sulla figlia Aurora: “In ospedale a causa dell’alcool” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, finisce all’ospedale dopo un’ubriacatura d’alcool. La madre racconta l’episodio e la punizione drastica che ha inflitto a sua figlia. Tutti conoscono Aurora Ramazzotti, per essere stata la prima figlia della coppia formata dalla conduttrice tv Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti. La ragazza, L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Ramazzotti,die del cantante Eros Ramazzotti, finisce all’dopo un’ubriacatura d’alcool. La madre racconta l’episodio e la punizione drastica che ha inflitto a sua. Tutti conosconoRamazzotti, per essere stata la primadella coppia formata dalla conduttrice tve il cantante Eros Ramazzotti. La ragazza, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

LaPaoEmme : @bizarredJackE Poi non mi torna il fatto che aveva già i contratti con Paola... perché liquidarla da un giorno all'… - zazoomblog : “Auguri doppi!”. Michelle Hunziker la figlia Sole compie 8 anni. Compleanno con nonna Ineke - #“Auguri #doppi!”.… - Kine_1 : @pandadaria Di lei adoro la spontaneità e la risata vera, cosa che non trovo in Michelle Hunziker. I kg in più sono… - GemmedellaNinfa : @Emanuelmartino_ @limitless271828 @alfosignorini ok sono andata a riascoltare il video, è vero che dice 'michelle'… - infoitcultura : Le figlie di Michelle Hunziker sono cresciute e hanno tutte la stoffa da (Instagram) star -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker I cinque tagli di capelli dell'autunno 2021 dai saloni French bob, il caschetto del 2021 guarda le foto Leggi anche › Michelle Hunziker e il caschetto: lo styling liscio (omaggio alla Carrà?) › Charlotte Casiraghi passa al caschetto corto ...

Selvaggia Lucarelli commenta il ritorno di Maria ad Amici Celebrities e lancia una nuova frecciatina a Michelle Mercoledì sera durante la diretta di Amici Celebrities , Selvaggia Lucarelli ha stroncato la conduzione di Michelle Hunziker . Ieri la giudice di Ballando con le Stelle è tornata a parlare del talent show di Canale 5 ed ha commentato il ritorno di Maria De Filippi . Kween Mary infatti durante la puntata di ...

Michelle Hunziker torna a casa dal marito dopo un mese, ecco cos'è successo Today.it Michelle Hunziker, la confessione sulla figlia Aurora: “In ospedale a causa dell’alcool” Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, finisce all’ospedale dopo un’ubriacatura d’alcool. La madre racconta l’episodio e la punizione drastica che ha inflitto a ...

Aurora Ramazzotti tra i misteri di casa nostra La conduttrice, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, a Villa di Corliano, a Rigoli e a Bientina per le prime due puntate di Mistery Land ...

French bob, il caschetto del 2021 guarda le foto Leggi anche ›e il caschetto: lo styling liscio (omaggio alla Carrà?) › Charlotte Casiraghi passa al caschetto corto ...Mercoledì sera durante la diretta di Amici Celebrities , Selvaggia Lucarelli ha stroncato la conduzione di. Ieri la giudice di Ballando con le Stelle è tornata a parlare del talent show di Canale 5 ed ha commentato il ritorno di Maria De Filippi . Kween Mary infatti durante la puntata di ...Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, finisce all’ospedale dopo un’ubriacatura d’alcool. La madre racconta l’episodio e la punizione drastica che ha inflitto a ...La conduttrice, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, a Villa di Corliano, a Rigoli e a Bientina per le prime due puntate di Mistery Land ...