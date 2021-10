Metal Gear Solid 3 Remake | Virtuos si espande con un nuovo studio a Lione

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La società di sviluppo con sede a Singapore, che dovrebbe lavorare a, ha aperto unufficio a, in Francia, come parte degli sforzi in corso perre la propria presenza globale. Ilteam di 12 persone sarà guidato dallodirector Aurélian Kerbeci, ex di ELB Games e fondatore di Agharta, e dal direttore tecnico Domenico Albani, co-fondatore dello sviluppatore francese OSome. Leggi altro...