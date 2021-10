Ma quale eversione. Ricolfi su Forza Nuova e no-pass (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non chiamatela eversione. Luca Ricolfi non ci sta: sciogliere Forza Nuova e le altre organizzazioni estremiste che fomentano il malcontento di piazza contro il green pass e i vaccini è un precedente pericoloso, dice a Formiche.net il sociologo, professore ordinario di Analisi dei dati all’Università di Torino. Ricolfi, se non è eversione cos’è? Parlare di eversione è una Forzatura. La violenza di piazza è un fenomeno endemico in Italia e non ha targa politica. Destra, sinistra, anarchici, centri sociali, Casapound. E i no-Tav in Val di Susa, dove li mettiamo? Sulle chat di chi ha organizzato il caos a Roma si parlava di assalto al Parlamento. Questo non è eversivo? Prendiamo la legge. Un atto è eversivo se determina un rischio ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non chiamatela. Lucanon ci sta: scioglieree le altre organizzazioni estremiste che fomentano il malcontento di piazza contro il greene i vaccini è un precedente pericoloso, dice a Formiche.net il sociologo, professore ordinario di Analisi dei dati all’Università di Torino., se non ècos’è? Parlare diè unatura. La violenza di piazza è un fenomeno endemico in Italia e non ha targa politica. Destra, sinistra, anarchici, centri sociali, Casapound. E i no-Tav in Val di Susa, dove li mettiamo? Sulle chat di chi ha organizzato il caos a Roma si parlava di assalto al Parlamento. Questo non è eversivo? Prendiamo la legge. Un atto è eversivo se determina un rischio ...

