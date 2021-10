LIVE Sinner-Fritz 4-3, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: break di vantaggio per l’azzurro! (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA DEVE FARE JANNIK Sinner AD Indian Wells PER DIVENTARE TOP10 15-0 Ace esterno dell’americano. 4-4 break A ZERO DI Fritz! Game disastroso di Sinner al servizio che si conclude con un doppio fallo; bisogna resettare. 0-40 MALISSIMO Sinner COME NEL QUARTO GAME! Tre chance di break e nuovo errore banale di diritto. 0-30 SCAPPA VIA IL DIRITTO DI SINNEE! Game pericoloso ora. 0-15 Buona risposta di Fritz con il diritto. 4-3 Alla fine si salva ai vantaggi l’americano che ha un break di ritardo. AD-40 Ace del #39 al mondo. 40-40 PASSANTE DI ROVESCIO DI POCO LARGO DI Fritz! AD-40 Prima esterna vincente di ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA DEVE FARE JANNIKADPER DIVENTARE TOP10 15-0 Ace esterno dell’americano. 4-4A ZERO DI! Game disastroso dial servizio che si conclude con un doppio fallo; bisogna resettare. 0-40 MALISSIMOCOME NEL QUARTO GAME! Tre chance die nuovo errore banale di diritto. 0-30 SCAPPA VIA IL DIRITTO DI SINNEE! Game pericoloso ora. 0-15 Buona risposta dicon il diritto. 4-3 Alla fine si salva ai vantaggi l’americano che ha undi ritardo. AD-40 Ace del #39 al mondo. 40-40 PASSANTE DI ROVESCIO DI POCO LARGO DI! AD-40 Prima esterna vincente di ...

