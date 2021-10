Lazio - Inter | le sfide reparto per reparto

Advertising

sportmediaset : #SerieA: Juve-Roma a Orsato. Irrati dirige Lazio-Inter. #SportMediaset - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - GoalItalia : 200 goal in carriera ?? Idolo di Inter, Lazio e Bologna ?? Semplicemente El Jardinero ????? Julio Ricardo #Cruz compi… - IoNascoQui : VERSO LAZIO - INTER: sta iniziando a Formello la seconda seduta di allenamento giornaliera, sul campo molto proba… - pasqualinipatri : Inter, tra nazionali e infortunati: i dubbi di Inzaghi per la Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inter

ROMA - Laalle prese con l'assenza di Francesco Acerbi. Squalificato per due turni, il difensore non ci sarà controe Verona . Una mancanza sicuramente pesante e quasi mai vista. Tra i più presenti ...è attesissima non soltanto per il ritorno all'Olimpico di Simone Inzaghi. Dopo la sosta le incognite aumentano. E se i nerazzurri hanno il problema del rientro dei sudamericani, la ...Lazio e Inter tornano ad affrontarsi in una gara che vede i nerazzurri leggermente avvantaggiati per quanto mostrato finora in campionato ...Leonardo Spinazzola corre veloce sul tapis roulant verso il recupero completo dopo l'infortunio al tendine d'Achille che aveva messo fine ai suoi Europei con l'Italia.