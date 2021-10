La Regina in pubblico con un bastone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non accadeva dal 2004 di vedere Sua Maestà appoggiarsi a un bastone durante un impegno pubblico, ma non sembra che questo sostegno indichi la presenza di problemi di salute Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non accadeva dal 2004 di vedere Sua Maestà appoggiarsi a undurante un impegno, ma non sembra che questo sostegno indichi la presenza di problemi di salute

Advertising

DomenicoMazzil5 : RT @MediasetTgcom24: Londra, la regina a un evento pubblico per la prima volta con il bastone #elisabetta - ilfaroonline : ?? Per la prima volta la regina #Elisabetta ha partecipato a un importante evento pubblico avvalendosi dell’aiuto di… - TheItalianTimes : ?? A 95 ANNI La #reginaElisabetta per la prima volta con un bastone da passeggio ad un evento pubblico. Fonti intern… - DonnaGlamour : La Regina Elisabetta per la prima volta in pubblico con il bastone da passeggio - infoitcultura : Gran Bretagna, per la prima volta regina con il bastone ad un evento pubblico -