Inder eliminato da Amici per aver più volte infranto il regolamento (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Inder è stato eliminato da Amici per aver più volte infranto il regolamento. A prendere questa decisione è stata la sua professoressa Anna Pettinelli. La speaker radiofonica ha più volte chiuso un occhio nei confronti dell'alunno ed all'ennesima infrazione ha deciso di seguire il consiglio di Rudy Zerbi e di cacciarlo dalla scuola. Una decisione che tuttavia potrebbe essere ribaltata dagli altri professori di canto, qualora lo volessero nella propria 'squadra'. Un'ipotesi presumibilmente da scartare considerando che Inder non è mai piaciuto a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini ha già la sua gatta da pelare, ovvero Flaza, anche lei beccata spesso a infrangere il regolamento.

ANNARITASIFO17 : Inder eliminato in un daytime così dal nulla con una lettera, cazzata assurda vabbè Però Flaza sta ancora la dentr… - MacoPorcaro : Dovevano dare una lezione a tutti e hanno sacrificato Inder. Pessima la Pettinelli che non gli ha parlato di person… - xxxmelancolie : qualcuno può spiegarmi come mai l’altra sta ancora dentro e verrà come minimo premiata perché ha finito di capire i… - ghostinstim : non ci interessa se siete felici che inder sia stato eliminato non è una cosa da dire pubblicamente è una vergogna… - cielodi_Iris : Ma in che senso hanno eliminato Inder?? l'unico che poteva dare un po' di trash divertente al programma -