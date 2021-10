"Imperdonabile gettare fango". Boldrini difende Lamorgese e insulta Meloni: "Si rende conto di quel che dice?" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Accuse durissime, quelle mosse in aula da Giorgia Meloni contro Luciana Lamorgese. Il tutto durante il question-time sugli scontri dello scorso sabato a Roma, con l'assalto alla sede della Cgil. La leader FdI, infatti, ha parlato di "strategia della tensione" e di assalto "volutamente permesso". E in effetti sono molti, troppi, gli elementi che depongono contro il ministro dell'Interno. Il sospetto che qualcosa non abbia funzionato è molto, molto corposo. Tanto che la Meloni le ha intimato di "vergognarsi" per la "devastazione" alla titolare del Viminale. Dunque una serie di domande a cui, però, Lamorgese non ha risposto. In serata, la richiesta della leader dei Fratelli d'Italia: "Dimissioni immediate" della Lamorgese dopo le "gravissime ammissioni" alla Camera. E in tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Accuse durissime,le mosse in aula da Giorgiacontro Luciana. Il tutto durante il question-time sugli scontri dello scorso sabato a Roma, con l'assalto alla sede della Cgil. La leader FdI, infatti, ha parlato di "strategia della tensione" e di assalto "volutamente permesso". E in effetti sono molti, troppi, gli elementi che depongono contro il ministro dell'Interno. Il sospetto che qualcosa non abbia funzionato è molto, molto corposo. Tanto che lale ha intimato di "vergognarsi" per la "devastazione" alla titolare del Viminale. Dunque una serie di domande a cui, però,non ha risposto. In serata, la richiesta della leader dei Fratelli d'Italia: "Dimissioni immediate" delladopo le "gravissime ammissioni" alla Camera. E in tutto ...

