Il numero degli immigrati in Italia è calato per effetto del Covid

AGI - L'Italia, in declino demografico da almeno sei anni, nel 2020 registra, per la prima volta da 20 anni a questa parte, anche il calo più alto della popolazione straniera. In un solo anno il Paese perde in tutto quasi 200mila abitanti e i residenti stranieri diminuiscono di 26.422 unità (-0,5%), attestandosi su 5.013.215. È un'anticipazione dei dati del 31esimo Dossier Statistico Immigrazione curato dal Centro studi e riceerche Idos, secondo cui "sembrano superati i tempi in cui la popolazione straniera residente compensava i saldi naturali negativi degli Italiani". Il calo dei residenti stranieri è l'esito di diverse voci del bilancio demografico del 2020. A causa delle chiusure dovute alle misure di contenimento della pandemia, le iscrizioni dall'estero (177.304) di residenti stranieri calano di un terzo (-33,0%) rispetto al ...

