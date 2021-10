Il momento d'oro di Lorenzo Lucca (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - momento d'oro per Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa protagonista anche con la maglia dell'Italia Under 21 nella sfortunata partita pareggiata con la Svezia. Pur senza brillare, il bomber di Moncalieri al 41mo ha firmato il suo primo primo gol azzurro con una spaccata in volo su cross di Rovella. Il classe 2000, assoluto trascinatore della squadra toscana in vetta alla classifica di Serie B, si sta prendendo le luci della ribalta e ha iniziato a far parlare di sé anche tra le società di Serie A grazie alla buona tecnica e al fisico prorompente. Acquistato proprio in estate per un paio di milioni dal Palermo, squadra con cui è esploso in Serie C (13 gol in 27 presenze), Lucca ha iniziato la nuova stagione nella serie cadetta con 6 gol e 1 assist in 7 presenze (è momentaneamente solo in vetta alla classifica ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI -d'oro per, attaccante del Pisa protagonista anche con la maglia dell'Italia Under 21 nella sfortunata partita pareggiata con la Svezia. Pur senza brillare, il bomber di Moncalieri al 41mo ha firmato il suo primo primo gol azzurro con una spaccata in volo su cross di Rovella. Il classe 2000, assoluto trascinatore della squadra toscana in vetta alla classifica di Serie B, si sta prendendo le luci della ribalta e ha iniziato a far parlare di sé anche tra le società di Serie A grazie alla buona tecnica e al fisico prorompente. Acquistato proprio in estate per un paio di milioni dal Palermo, squadra con cui è esploso in Serie C (13 gol in 27 presenze),ha iniziato la nuova stagione nella serie cadetta con 6 gol e 1 assist in 7 presenze (è momentaneamente solo in vetta alla classifica ...

