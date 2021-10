Firenze | 15 ottobre corteo no green pass | allerta in questura

Advertising

katrinyanuo : RT @BarbaraRaval: 15 ottobre Firenze! La Toscana in corteo. Dalle 10.30 piazza S.Maria Novella. Contro ogni ricatto, per la libertà. Non m… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code per 6 km causa traffico congestionato tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo… - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Prato Ovest (Km 16,8) e A11 Allacciamento… - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Prato Ovest (Km 16,8) e A11 Allacciamento… - NicolaRaffaeta : -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze ottobre

Il Reporter

, 132021 - Siamo ripartiti. E con buona velocità. "Parallelamente ai progressi della campagna di vaccinazione e al graduale allentamento delle restrizioni, la ripresa del ciclo ..., 132021 - E' allerta in questura per il corteo no green pass di venerdì 15, data in cui la certificazione verde diventerà obbligatoria per tutti i lavoratori del pubblico e ...Firenze, 13 ottobre 2021 - E' allerta in questura per il corteo no green pass di venerdì 15 ottobre, data in cui la certificazione verde diventerà obbligatoria per tutti i lavoratori del pubblico e de ...Vito Mollica torna a Firenze. E lo fa aprendo «Chic Nonna». Rumors su questo nuovo indirizzo si rincorrevano da quando a maggio lo chef toscano aveva annunciato il suo addio a I ...