Cashback 2022, rimedi anti-furbetti: è in arrivo il timer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Governo al lavoro per modificare il Cashback cercando di cancellarne le criticità riscontrate nel primo semestre Il Cashback è al vaglio del Governo circa il suo futuro. Il programma, mirato ad incentivare i pagamenti elettronici nonchè i consumi in piena pandemia, è stato sospeso nel secondo semestre dell'anno dopo l'esperimento dei primi sei mesi L'articolo proviene da Consumatore.com.

