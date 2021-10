Calcio, ministro Sport Danimarca: “Il Qatar una scelta sbagliata ma no boicottaggio” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ane Halsboe-Joergensen ha parlato il giorno dopo la qualificazione della Danimarca per i prossimi Mondiali in Qatar del 2022. Il ministro dello Sport ha definito “sbagliata” la scelta di organizzare l’evento nella nazione del Golfo, fermo restando che il boicottaggio della competizione non può essere la risposta. Kjaer e compagni, dunque, parteciperanno regolarmente alla prossima Coppa del Mondo. Nessun Paese, per il momento, ha annunciato piani per boicottarla. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ane Halsboe-Joergensen ha parlato il giorno dopo la qualificazione dellaper i prossimi Mondiali indel 2022. Ildelloha definito “” ladi organizzare l’evento nella nazione del Golfo, fermo restando che ildella competizione non può essere la risposta. Kjaer e compagni, dunque, parteciperanno regolarmente alla prossima Coppa del Mondo. Nessun Paese, per il momento, ha annunciato piani per boicottarla.Face.

Calcio, ministro Sport Danimarca: "Il Qatar una scelta sbagliata ma no boicottaggio" Sportface.it

