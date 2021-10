Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti per il popolo afghano (Di martedì 12 ottobre 2021) La commissione europea annuncia la messa in campo di un miliardo di euro in aiuti alla popolazione afghana. 'Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un grave collasso umanitario e socio - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 ottobre 2021) La commissionepeala messa in campo di undiinalla popolazione afghana. 'Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un grave collasso umanitario e socio - ...

Ultime Notizie dalla rete : annuncia miliardo Afghanistan: l'Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti La commissione europea annuncia la messa in campo di un miliardo di euro in aiuti alla popolazione afghana. "Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un grave collasso umanitario e socio - economico in Afghanistan. ...

Afghanistan: l'Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti - Ultima Ora Agenzia ANSA

