U&D, torna il sereno tra Sossio e Ursula: "Uniti, speriamo per sempre"

Sembra che sia tornato il sereno tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo: la coppia, uscita da Uomini e Donne, ha recentemente attraversato un momento di crisi, tanto da annullare il matrimonio che avevano già cominciato a organizzare. L'annuncio della rottura era stato dato poco tempo fa su Instagram dall'ex calciatore. I due avrebbero dovuto convolare a nozze quest'anno: il loro legame aveva resistito sia al percorso all'interno di Temptation Island, sia alla permanenza di Sossio all'interno della Casa del GF Vip, dalla quale Aruta aveva chiesto a Ursula di sposarlo. Nel frattempo la loro famiglia si è allargata: nel 2019 è nata Bianca, la loro prima figlia.

