Tiwa Savage, star dell'Afrobeat, ricattata per un video hot finito per errore sul web. La risposta della cantante non si è lasciata attendere. Tiwa Savage la nota cantante nigeriana è vittima di un ricatto per un video hot diffuso per errore nel web. A raccontare i fatti è stata la stessa cantante alla Bbc. In un primo momento la cantante, regina dell'Afrobeat, ha raccontato di aver pianto quando ha scoperto del video e di aver avuto paura per le conseguenze, soprattutto per come avrebbe potuto accoglierlo il figlio. Il video sarebbe stato diffuso per errore dal suo attuale compagno lo scorso mese tramite Snapchat. Subito il video è stato rimosso, ma evidentemente già qualcuno lo aveva scaricato. Un individuo, infatti, ha pensato di utilizzarlo per ricattare la cantante. Ma la 41enne non si è lasciata intimidire.

