Sinner-Fritz, orario e tv Masters1000 Indian Wells: programma, streaming, ordine di gioco (Di martedì 12 ottobre 2021) Domani, mercoledì 13 ottobre, Jannik Sinner scenderà in campo a Indian Wells per disputare gli ottavi di finale del BNP Paribas Open 2021. Il giovane altoatesino se la vedrà con il padrone di casa californiano Taylor Fritz per un match cruciale in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. Dopo aver battuto nettamente l’australiano John Millman al debutto per 6-2 6-2, l’azzurro ha usufruito del ritiro di John Isner (ritiratosi dal torneo per la nascita del terzo figlio) strappando così un posto tra i migliori 16 del torneo statunitense. Fritz è invece reduce dall’ottima vittoria odierna contro Matteo Berrettini ed è quindi in grande fiducia. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Domani, mercoledì 13 ottobre, Jannikscenderà in campo aper disputare gli ottavi di finale del BNP Paribas Open 2021. Il giovane altoatesino se la vedrà con il padrone di casa californiano Taylorper un match cruciale in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. Dopo aver battuto nettamente l’australiano John Millman al debutto per 6-2 6-2, l’azzurro ha usufruito del ritiro di John Isner (ritiratosi dal torneo per la nascita del terzo figlio) strappando così un posto tra i migliori 16 del torneo statunitense.è invece reduce dall’ottima vittoria odierna contro Matteo Berrettini ed è quindi in grande fiducia. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv e ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sinner agli ottavi senza giocare ?? John Isner lascia il torneo per la nascita del figlio e quindi Jannik passa il… - SkySport : #IndianWells, ora #Berrettini su Sky per raggiungere #Sinner agli ottavi. Segui il LIVE #SkySport #SkyTennis… - Bertolca10 : #IndianWells: non sarà derby azzurro agli ottavi del torneo. Nula da fare per Matteo #Berrettibi, battuto in due se… - infoitsport : LIVE Berrettini-Fritz 4-6 3-6, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’azzurro non è in giornata, l’americano ne app… - _ThousandN : Prima il ritiro di Isner per la nascita del figlio, poi la sconfitta di Berrettini contro l'amico Fritz, che ha evi… -