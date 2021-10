anteprima24 : ** San Mauro Cilento, giudice archivia indagini a carico del sindaco ** - meccavito : RT @TorinodaScoprir: Mole, Luna e Venere si specchiano sul Po Un'ora fa da San Mauro Torinese (Valerio Minato pH) - PollyGalli : RT @TorinodaScoprir: Mole, Luna e Venere si specchiano sul Po Un'ora fa da San Mauro Torinese (Valerio Minato pH) - MeryBri : @ladradifiori @come_la_moto Sono di San Mauro Pascoli (FC) fino a qualche anno fa producevano in Italia. Prima si c… - settvvallo : ??ARCHIVIATE LE INDAGINI A CARICO DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI DEL COMUNE DI SAN MAURO CILENTO.Grazie -

Ultime Notizie dalla rete : San Mauro

iL Meteo

... sono stati arrestati dai carabinieri della stazione diLorenzo in Lucina con l'accusa di furto ...di piazzale Clodio) l'avvocato difensore Roberta Bossini ha chiesto al pubblico ministero...Indagini archiviate dal gip del tribunale di Vallo della Lucania nei confronti del sindaco diCilento Giuseppe Cilento, dell'assessore Costantino La Selva, dell'ex assessore Veronica Schiavo, del ragioniere comunale Pasquale Cetrola, del segretario comunale Francesco Minardi, dell'ex ...StampaIndagini archiviate dal gip del tribunale di Vallo della Lucania nei confronti del sindaco di San Mauro Cilento Giuseppe Cilento, dell’assessore Costantino La Selva, dell’ex assessore Veronica S ...In giro per le vie del Centro storico sembravano due turisti che facevano shopping. Vestiti eleganti, Joaquin Lores Varela di 24 anni (procuratore sportivo per conto fratello Ignacio Lores ...