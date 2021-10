Roma | Mexes | «Nel 2010 meritavamo lo scudetto Con la Samp errori stupidi»

(Di martedì 12 ottobre 2021) Philippe, ex difensore della, è tornato a parlare dellosolamente sfiorato dai giallorossi nelIntervistato da ReteSport.it, l’ex difensore della, Philippe, è tornato anche a parlare di quella famosa stagione 2009/, quando con i giallorossi contesero il campionato all’Inter. KO CON LADORIA – «È la partita che mi ha fatto più male di tutte, avevamo in mano lo, ce lo, sapevamo quanto contasse per la città che non vinceva dal 2001, secondo me abbiamo sottovalutato il secondo tempo, perché nel primo eravamo in vantaggio. Commettemmo degli, un grande peccato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Philippe, ex difensore della, è intervenuto ai microfoni di Retesport 104.2 nello spazio pomeridiano di ...Commenta per primo Philippe, ex difensore di Milan e, è intervenuto a Retesport : 'Vivo un po' ae un po' in Francia, sono cresciuto nella capitale come uomo e come calciatore, sono rimasto legato a questa ...Intervistato da ReteSport.it, l’ex difensore della Roma, Philippe Mexes, è tornato anche a parlare di quella famosa stagione 2009/2010, quando con i giallorossi contesero il campionato all’Inter. KO ...Philippe Mexes dice la sua "Vivo un po' a Roma e un po' in Francia, sono cresciuto nella capitale come uomo e come calciatore, sono rimasto legato a questa città affettivamente e ...