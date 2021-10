Ramsey tentato dal Newcastle, può lasciare la Juve a gennaio: si libera il posto per Tchouameni? (Di martedì 12 ottobre 2021) Il gallese è tentato dall'ipotesi Newcastle e può lasciare la Juve a gennaio: Tchouameni il sostituto? Leggi su 90min (Di martedì 12 ottobre 2021) Il gallese èdall'ipotesie puòlail sostituto?

Ultime Notizie dalla rete : Ramsey tentato Ramsey tentato dal Newcastle. E la Juve spinge per Tchouameni Secondo Fichajes il Newcastle avrebbe già contattato Ramsey per offrirgli un triennale. Con la Juve finora nessuno si è fatto sentire, ma un'eventuale cessione permetterebbe ai bianconeri di ...

Calciomercato Juve: i bianconeri sarebbero interessati ad Hazard La Juve già nel mercato estivo aveva tentato di accaparrarsi le prestazioni del calciatore (nel ...al nostro concorso A gennaio però la situazione potrebbe sbloccarsi con la cessione di uno tra Ramsey ...

Ramsey tentato dal Newcastle. E la Juve spinge per Tchouameni La Gazzetta dello Sport Ramsey tentato dal Newcastle, può lasciare la Juve a gennaio: si libera il posto per Tchouameni? Attualmente in nazionale con il Galles, il classe '90 è chiaramente di troppo a Torino e i bianconeri stanno cercando in tutti i modi di liberarsi di lui. Un aiuto potrebbe arrivare dal Newcastle: il ...

Ramsey tentato dal Newcastle. E la Juve spinge per Tchouameni L'addio del gallese potrebbe aprire la strada per l’acquisto del centrocampista del Monaco già a gennaio. I bianconeri pensano anche a uno scambio con McKennie ...

