Processo sul crollo del Morandi: Cgil, Cisl, Uil e Adoc della Liguria saranno parte civile (Di martedì 12 ottobre 2021) Il segretario generale Luca Maestripieri: “Segnale molto forte della presenza e dell’impegno costante del nostro sindacato per la tutela dell’incolumità pubblica e dei lavoratori” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 12 ottobre 2021) Il segretario generale Luca Maestripieri: “Segnale molto fortepresenza e dell’impegno costante del nostro sindacato per la tutela dell’incolumità pubblica e dei lavoratori”

