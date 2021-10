Per sciogliere un partito, pure Forza Nuova, servono la Costituzione e la magistratura (Di martedì 12 ottobre 2021) Sulla proposta di scioglimento di Forza Nuova, la parola ai giuristi: parla il costituzionalista Alfonso Celotto. «Occorre accertare una effettiva volontà di riCostituzione del partito fascista». Dopo le violenze dello scorso fine settimana, esplose a margine delle manifestazioni «No green pass» di Roma e Milano, le forze politiche accelerano sul destino da riservare al movimento politico Forza Nuova, grazie alla presentazione in Parlamento di mozioni contro il movimento di chiara ispirazione fascista. Ma anche il mondo accademico fa sentire la propria autorevole voce: per il costituzionalista Alfonso Celotto «occorre attendere la ricostruzione della magistratura nel senso dell'accertamento di una effettiva volontà di riCostituzione del ... Leggi su panorama (Di martedì 12 ottobre 2021) Sulla proposta di scioglimento di, la parola ai giuristi: parla il costituzionalista Alfonso Celotto. «Occorre accertare una effettiva volontà di ridelfascista». Dopo le violenze dello scorso fine settimana, esplose a margine delle manifestazioni «No green pass» di Roma e Milano, le forze politiche accelerano sul destino da riservare al movimento politico, grazie alla presentazione in Parlamento di mozioni contro il movimento di chiara ispirazione fascista. Ma anche il mondo accademico fa sentire la propria autorevole voce: per il costituzionalista Alfonso Celotto «occorre attendere la ricostruzione dellanel senso dell'accertamento di una effettiva volontà di ridel ...

Advertising

fanpage : La senatrice a vita Liliana #Segre ha firmato la mozione per sciogliere tutti i movimenti neofascisti - fleinaudi : Sciogliere #ForzaNuova non serve a nulla. Dopo un minuto si ricostituiscono come NuovaForza o altre amenità del gen… - fanpage : Il senatore Sandro Ruotolo presenterà una mozione per sciogliere le organizzazioni di ispirazione fascista - Fuve79 : RT @europaverde_it: SAREMO ALLA MANIFESTAZIONE DI CGIL, CISL E UIL #16ottobre2021maipiufascismi Ci riconosciamo nella #Costituzione, calpes… - marco_mico : RT @FrancescoLollo1: Il cdx proporrà una mozione unitaria per sciogliere ogni organizzazione sovversiva, a prescindere dal colore, presente… -