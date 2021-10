Pensioni | post Quota 100 | quali novità in Manovra?

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Con la Legge di Bilancio dovrebbero essere stanziati circa 5 miliardi per il capitolo previdenza: secondo quanto si apprende, il lavoro per definire le misure sarebbe ancora in corso ma le risorse inper ledovrebbero essere impegnate in parte per la rivalutazione degli assegni e in parte per attutire la fine di100 e continuare a consentire forme di uscita anticipata, non solo attraverso l’ampliamento dell’Ape social, con requisiti ridotti rispetto allo scalone Fornero. L’esecutivo, infatti, lavora al piano per il100, la misura sperimentale di tre anni ai saluti alla fine dell’anno. Tra le possibilità al vaglio, un canale di uscita a 62 o 63 anni, in aggiunta all’Ape sociale rafforzata. Opzione che tuttavia sarebbe rivolta solo ad alcuni settori o ...

