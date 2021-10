Napoli | torna di moda l' argentino | ma solo dopo una cessione

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il calciomercato delnon è mai fermo. Gli azzurri stanno già pensando a come migliorare la rosa di Luciano Spalletti, anche con qualche mossa da fare a gennaio. Ci sono diverse soluzioni sul taccuino di Cristiano Giuntoli che, però, dipenderanno anche dai possibili addii.Senesi Feyenoord, occhi su Senesi: mase parte Manolas Kostas Manolas potrebbe lasciare ila gennaio. Il difensore greco in estate era stato vicino all'Olympiacos ma poi l'affare non è andato in porto per le richieste del club azzurro, ritenute eccessive dai biancorossi. Secondo il Corriere dello Sport, però, il poco minutaggio e la stagione non proprio esaltante stanno instillando nuovi dubbi nella testa dell'ex Roma. Il suo futuro potrebbe essere a casa, e ilinizia a ...