Manfredi | “Per Napoli parte una nuova stagione di collaborazione”

Napoli – "parte per Napoli una nuova stagione di collaborazione internazionale che renderà la nostra città nuovamente attrattiva per le persone e per gli investimenti. Con la Francia condividiamo una lunga amicizia, radicati legami culturali, sociali ed economici. Il mio impegno, per il bene di Napoli, è rafforzarli per rimuovere quegli ostacoli che hanno impedito opportunità di sviluppo e crescita". Così il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che è stato al consolato generale di Francia, nel capoluogo partenopeo, per l'inaugurazione del primo Forum economico Francia-Regioni del Mezzogiorno.

